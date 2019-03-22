EN
09:39:41 Пятница, 22 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенсионерка из Заречного заплатила 51 тыс. рублей ради кредита в 150 тыс. рублей

09:35 | 22.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. 65-летняя жительница Заречного Пензенской области перевела злоумышленнице 51 тыс. рублей, чтобы получить кредит в размере 150 тыс. рублей.

Пенсионерка из Заречного заплатила 51 тыс. рублей ради кредита в 150 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, на одном из сайтов она оставила заявку. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и сказала, что собеседнице одобрен кредит в 150 тыс. рублей, а для получения денег необходимо оплатить комиссию и страховку. Следуя условиям незнакомки, пенсионерка перечислила на счет банковской карты 51 тыс. рублей, однако заем так и не получила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту организована проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
Пензенцы обеспокоены близостью вышки сотовой связи к домам на улице Мереняшева Команда из Пензы завоевала «бронзу» на окружном этапе чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»
Студенты IT-колледжа представят Пензу на всероссийской олимпиаде профмастерства В ДТП под Пензой погиб водитель автомобиля «Kia Ceed»
В «Спутнике» 30 марта пройдет областное родительское собрание В Пензе усилят работу по организации занятости подростков из группы риска
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама