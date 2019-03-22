Пенсионерка из Заречного заплатила 51 тыс. рублей ради кредита в 150 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. 65-летняя жительница Заречного Пензенской области перевела злоумышленнице 51 тыс. рублей, чтобы получить кредит в размере 150 тыс. рублей.

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«По словам женщины, на одном из сайтов она оставила заявку. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и сказала, что собеседнице одобрен кредит в 150 тыс. рублей, а для получения денег необходимо оплатить комиссию и страховку. Следуя условиям незнакомки, пенсионерка перечислила на счет банковской карты 51 тыс. рублей, однако заем так и не получила», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по данному факту организована проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.