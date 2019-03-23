В Пензе возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у студента колледжа Криминал

Пенза, 23 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» возбуждено в Пензе после того, как сотрудники одного из колледжей и министерства образования области проинформировали руководство регионального следственного управления СКР о том, что некие лица требуют денежные средства у студентов, оставшихся без попечения родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник главы СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По результатам личного приема было незамедлительно зарегистрировано сообщение о преступлении. В тот же день начато проведение доследственной проверки с привлечением отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области. Информация нашла свое подтверждение», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в результате 21 марта вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального ведомства было возбуждено дело, фигурантом которого стал 18-летний житель Пензы.

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«По данным следствия, в январе-феврале 2019 года 18-летний житель Пензы, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными гражданами, под предлогом выяснения отношений требовал от 16-летнего учащегося пензенского колледжа денежные средства в размере 6 тыс. рублей. При этом они наносили подростку удары руками по лицу, угрожали дальнейшим применением насилия и увеличением суммы так называемого «долга» в случае невыполнения указанных требований», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, к настоящему времени один из злоумышленников — молодой человек 2000 года рождения — задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в вымогательстве, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Кроме того, будет проверена информация о совершении противоправных действий в отношении других учащихся колледжа», — сообщила представитель управления.