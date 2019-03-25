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В Пензе продлен срок задержания обвиняемого в вымогательстве денег у подростка

12:44 | 25.03.2019 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы 23 марта продлил на 72 часа срок задержания 18-летнего местного жителя, обвиняемого в вымогательстве денежных средств у подростка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе продлен срок задержания обвиняемого в вымогательстве денег у подростка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, вопрос об избрании меры пресечения планируется рассмотреть 25 марта.

«По данным следствия, в январе–феврале 2019 года 18-летний молодой человек, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, под предлогом выяснения отношений вымогал у учащегося колледжа 2003 года рождения денежные средства в размере 6 тыс. рублей, нанося ему при этом удары руками по лицу. В адрес подростка поступили угрозы дальнейшего применения насилия и увеличения суммы, которую он должен будет передать, если не отдаст деньги в обозначенный срок», — пояснила собеседница агентства.

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Она напомнила, что молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», а другому злоумышленнику удалось скрыться.

Татьяна Махницкая добавила, что следователи выясняют информацию о других возможных фактах вымогательства, а также о лицах, пострадавших от действий данной группы.

Она также обратила внимание на то, что, по имеющимся данным, злоумышленники выбирали в качестве своих жертв студентов одного из пензенских колледжей — детей с ограниченными возможностями здоровья, выпускников школ-интернатов и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, которые получают стипендии и социальные выплаты.

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