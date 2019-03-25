Пензенцев призвали проверять подлинность купюр при продаже телефонов через интернет Криминал

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Правоохранительные органы Пензенской области предупредили жителей об участившихся случаях совершения противоправных действий при продаже гражданами мобильных устройств через сайты объявлений.

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По имеющимся данным, злоумышленники изучают информацию о реализации дорогостоящих сотовых телефонов и смартфонов, договариваются о встрече с продавцом, а при покупке товара расплачиваются фальшивыми купюрами, как правило, достоинством 5 тыс. рублей.

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«В связи с этим рекомендуем гражданам при совершении подобных сделок быть бдительными. Не передавайте товар покупателю прежде, чем внимательно не рассмотрите купюры. Если у вас появятся сомнения в подлинности банкнот, необходимо сразу же обратиться в полицию», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Пензенской области.

В нем особо подчеркивается, что при обнаружении поддельных денег нельзя предпринимать попытку расплатиться ими.

«Следует незамедлительно сообщить об этом в органы внутренних дел», — добавляется в тексте.