Задержана жительница Подмосковья, обвиняемая в Пензе в серии краж у пенсионеров Криминал

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Полицейские задержали 39-летнюю жительницу Московской области, обвиняемую в четырех кражах денег у пенсионеров в Пензе с сентября 2018 года по февраль 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Фото: 58.мвд.рф

В ведомстве пояснили, что, по версии следствия, женщина приезжала в Пензу якобы с целью поиска недвижимости для покупки на средства материнского капитала, ходила по квартирам и под различными предлогами проникала к пожилым людям, у которых похищала сбережения.

«Первой жертвой злоумышленницы стал 94-летний пенсионер, проживающий на улице Карпинского. Она представилась подругой его дочери и сказала, что может принести пожилому человеку продукты питания. Мужчина поверил ей и впустил в квартиру. Подозреваемая завела пенсионера на кухню и стала разговаривать с ним, отвлекая внимание, а затем, воспользовавшись моментом, зашла в комнату и похитила 70 тыс. рублей, с которыми скрылась», — уточнили в управлении.

В пресс-службе отметили, что во втором случае жительница Подмосковья позвонила в дверь квартиры на улице Коммунистической, в которой проживает 80-летняя женщина, и назвалась сотрудницей «Горводоканала».

«Она сказала, что пришла для проверки счетчиков. Злоумышленница проследовала на кухню, где отвлекла внимание пенсионерки и под скатертью на столе обнаружила конверт, в котором находилось 77 тыс. рублей. Злоумышленница забрала их, заменив на книжные закладки, внешне похожие на банковские билеты», — добавили в УМВД.

В управлении сообщили, что в октябре в доме на улице Карпинского на лестничной площадке женщина встретила пенсионерку, проникла в ее квартиру, представившись работницей управляющей компании, и похитила из комнаты 100 тыс. рублей.

Читайте также

Пензенцев призвали проверять подлинность купюр при продаже телефонов через интернет

«В четвертом случае злоумышленница заметила свою жертву, когда та стояла возле окна своей квартиры. Подозреваемая поднялась в ее жилище и представилась социальным работником. Она предложила заменить страховой медицинский полис и проверить состояние здоровья. Когда пожилая женщина вынимала из своей сумки полис, гостья заметила в ней деньги, которые впоследствии похитила. Ущерб, причиненный ее действиями хозяйке квартиры, составил 220 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что по фактам краж расследуется уголовное дело.

«Жительнице Московской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Полиция Пензенской области обращается к гражданам: если данная женщина совершила в отношении вас противоправные действия, незамедлительно сообщите об этом по телефону дежурной части регионального управления МВД: +7 (8412) 56-31-11 или 02», — добавили в управлении.