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Суд в Лунино приговорил 18-летнюю девушку к 5,5 годам колонии за смерть знакомой

09:40 | 27.03.2019 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. 18-летняя жительница Лунинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», приговорена к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Суд в Лунино приговорил 18-летнюю девушку к 5,5 годам колонии за смерть знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 6 января 2019 года девушка вместе со своим знакомым пришла к местной жительнице в селе Казачья Пелетьма Лунинского района. Та попросила мужчину отремонтировать ей телевизор. В это время в ее доме находилась компания местных жителей, которые распивали алкоголь. После окончания ремонта девушка и ее знакомый присоединились к застолью. В процессе общения между ней и также находившейся в гостях 39-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она высказывала претензии по поводу ее образа жизни. Затем злоумышленница стащила жительницу села с кровати на пол и начала бить руками по лицу. Не менее четырех ударов она нанесла ногой по телу», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, женщина скончалась на месте происшествия в тот же вечер.

«В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от тупой травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей. Девушка была задержана. В ходе предварительного следствия по решению суда находилась под стражей. Ранее она уже попадала в поле зрения сотрудников полиции в связи с совершением административных правонарушений», — добавила Татьяна Махницкая.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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