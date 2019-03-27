Жительница Пензы лишилась почти 100 тыс. рублей в расчете на получение компенсации Криминал

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензы перевела мошенникам за два дня почти 100 тыс. рублей, рассчитывая получить полумиллионную компенсацию за приобретение лекарств.

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«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Он представился младшим советником Генпрокуратуры РФ и сказал, что пенсионерке полагается компенсация за ранее приобретенные лекарства в сумме 575 тыс. рублей. Для ее получения он предложил оплатить комиссию в 39 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что на следующий день жительнице Пензы позвонила женщина, представившаяся сотрудницей банка.

«Злоумышленница сказала, что поступил денежный сертификат на имя пенсионерки и для его получения необходимо оплатить страховку в сумме 57 тыс. рублей, которые женщина перевела на счет той же банковской карты. По факту мошенничества проводится проверка», — добавили в пресс-службе.