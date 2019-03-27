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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продвижении аккаунта в Instagram

15:26 | 27.03.2019 | Криминал

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Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. 18-летняя жительница Пензы стала жертвой мошенничества при заказе услуг по продвижению своего аккаунта в Instagram.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продвижении аккаунта в Instagram. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам девушки, у незнакомого ранее пользователя она заказала рекламу своего аккаунта в соцсети и в ходе переписки договорилась об оплате услуг в сумме 9 тыс. рублей. Эти деньги гражданка перевела на счет банковской карты, однако до настоящего момента реклама не размещена, а на сообщения пользователь не отвечает», — пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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