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В Нижнем Ломове против сотрудника ОВД из Мордовии возбуждено дело из-за партии спиртного

09:51 | 28.03.2019 | Криминал

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Нижний Ломов, 28 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника органов внутренних дел из Мордовии, задержанного при разгрузке крупной партии нелегального алкоголя в Нижнем Ломове Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Нижнем Ломове против сотрудника ОВД из Мордовии возбуждено дело из-за партии спиртного. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В феврале 2019 года 35-летний мужчина был задержан в одном из гаражных массивов Нижнего Ломова при разгрузке доставленной ему в целях дальнейшего сбыта немаркированной алкогольной продукции объемом более 6 тыс. литров и стоимостью свыше 2 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Данное преступление предусмотрено п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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