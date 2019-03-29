В Пензе раскрыта кража дамской сумки, совершенная 8 марта Криминал

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность мужчины 1997 года рождения к краже дамской сумки с 8 тыс. рублей, совершенной в 8 марта.

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«Подозреваемый признался в содеянном. Он пояснил, что в Международный женский день на улице познакомился с мужчинами, которые предложили пройти в квартиру одного из них для употребления спиртных напитков. Во время застолья вернулась жена одного из новых знакомых, которая попросила мужчин уйти. Собирая свои вещи, пензенец обратил внимание на сумку, которую забрал с собой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина раскаялся в содеянном и возместил ущерб.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — добавили в управлении.