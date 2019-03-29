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Стали известны детали дела против экс-полицейского, купившего спиртное без маркировки

09:49 | 29.03.2019 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» возбуждено в отношении бывшего полицейского из Нижнего Ломова Пензенской области при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ России.

Стали известны детали дела против экс-полицейского, купившего спиртное без маркировки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, житель Нижнего Ломова, на момент совершения преступления являвшийся сотрудником полиции, незаконно приобрел в целях сбыта более 10 тыс. бутылок алкогольной продукции. В один из дней февраля 2019 года рано утром злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области около гаражного бокса в Нижнем Ломове. Из грузовой автомашины изъяты бутылки со спиртным. В помещении гаража также была обнаружена алкогольная продукция в количестве более 2 тыс. бутылок», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что всего изъято более 12 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2 млн. рублей, что является особо крупным размером.

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ проводится комплекс действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, подозреваемый является бывшим сотрудником одного из муниципальных отделов МВД России по Республике Мордовия.

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