«Объединенные пензенские водочные заводы» оспорили приостановление действия лицензий Экономика

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал недействительным решение Росалкогольрегулирования от 28 декабря 2018 года о приостановлении действия лицензий, выданных ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» 2 декабря 2015 года и 20 апреля 2018 года.

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Согласно материалам дела, речь идет о лицензиях на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.

В конце января Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в суд с заявлением об аннулировании этих лицензий, сославшись, в частности, на выявленные в ходе внеплановой выездной проверки нарушения. В свою очередь «Объединенные пензенские водочные заводы» подали встречное заявление о признании недействительным декабрьского решения ведомства о приостановлении их действия.

12 февраля «Объединенные пензенские ЛВЗ» обратились в суд с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

В качестве довода в пользу этого было указано, что в сложившейся обстановке компания несет убытки, производственный процесс на объектах в Кузнецке и Нижнем Ломове приостановлен, при этом данные предприятия имеют высокую социальную значимость, так как на них работают более 1,1 тыс. сотрудников, которых пришлось распустить.

В итоге судебное заседание назначили на среду, 27 февраля. В тот день по делу было вынесено решение, полный текст которого изготовлен 28-го числа.

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«Отказать в удовлетворении заявления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка об аннулировании выданных обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные пензенские водочные заводы» лицензий: серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года», — говорится в нем.

Встречное заявление организации, касающееся приостановления действия этих лицензий, удовлетворено — Росалкогольрегулирование обязано устранить допущенные нарушения прав и законных интересов предприятия.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Вместе с тем оно подлежит немедленному исполнению.