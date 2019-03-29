В Заречном пенсионер перевел деньги мошенникам в надежде получить 10 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. 78-летний пенсионер из Заречного Пензенской области стал жертвой мошенничества, поверив в возможность получения 10 млн. рублей.

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«По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем министерства юстиции и сказал, что собеседник стал жертвой мошенников, так как в 2018 году заказал на одном из сайтов китайские пластыри от радикулита. Звонивший добавил, что пенсионеру полагается компенсация за приобретение некачественной продукции в размере не более 40 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через два дня пенсионеру позвонил другой незнакомец, выдавший себя за юриста.

«Он сказал, что поможет собеседнику получить компенсацию в размере 10 млн. рублей, но для этого необходимо перевести деньги на электронный кошелек для открытия уголовного дела. Следуя инструкциям неизвестного, пенсионер в тот же день перевел 4 тыс. 100 рублей по указанным реквизитам», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.