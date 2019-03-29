EN
17:36:04 Пятница, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном пенсионер перевел деньги мошенникам в надежде получить 10 млн. рублей

14:17 | 29.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. 78-летний пенсионер из Заречного Пензенской области стал жертвой мошенничества, поверив в возможность получения 10 млн. рублей.

В Заречном пенсионер перевел деньги мошенникам в надежде получить 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился следователем министерства юстиции и сказал, что собеседник стал жертвой мошенников, так как в 2018 году заказал на одном из сайтов китайские пластыри от радикулита. Звонивший добавил, что пенсионеру полагается компенсация за приобретение некачественной продукции в размере не более 40 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что через два дня пенсионеру позвонил другой незнакомец, выдавший себя за юриста.

«Он сказал, что поможет собеседнику получить компенсацию в размере 10 млн. рублей, но для этого необходимо перевести деньги на электронный кошелек для открытия уголовного дела. Следуя инструкциям неизвестного, пенсионер в тот же день перевел 4 тыс. 100 рублей по указанным реквизитам», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Загрузка...
Читайте также
Глава пензенского УМВД поднял вопрос о защищенности школ от вооруженных нападений Мэр Пензы отметил работу комиссии по защите интересов города в сфере экономики
Проблема пьянства населения сохраняет актуальность — Сергей Щеткин Глава пензенского УМВД назвал противодействие экстремизму одной из первоочередных задач
2018 год заставил всех учиться зарабатывать и рационально тратить средства — мэр Пензы В Пензе часть квартир в новом доме для переселенцев из ветхого жилья предоставят сиротам
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама