В Пензе четверо наркосбытчиков не добились смягчения приговора Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, которым четверо граждан Таджикистана приговорены к 8 годам колонии строгого режима каждый за попытку сбыта наркотиков.

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«Как установлено по делу, в период с 1 по 17 апреля 2018 года один из них, находясь в Москве, договорился с неустановленными лицами, находящимися в Таджикистане, о сбыте героина в Пензе и предложил заниматься распространением наркотиков троим своим соотечественникам. Согласно достигнутой договоренности, все они должны были выполнять роли закладчиков наркотических средств. 19 апреля мужчины забрали крупную партию наркотика из Волгограда и отправились в Пензу для распространения вещества через тайники», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вся группа наркосбытчиков была задержана 21 апреля в районе улицы 8 Марта в Пензе при попытке спрятать героин общей массой более 80 граммов.

«Суд первой инстанции назначил каждому из наркосбытчиков наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Посчитав приговор слишком суровым, все осужденные и два защитника обжаловали его в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил наказание без изменения, а жалобы — без удовлетворения», — добавила собеседница агентства.