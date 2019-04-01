Осужден бывший фитнес-тренер, забравший крупную партию наркотика в лесу под Пензой Криминал

Уфа, 1 апреля 2019. PenzaNews. 27-летний бывший фитнес-тренер из Уфы, попытавшийся сбыть крупную партию наркотика, которую он забрал в лесу недалеко от Пензы, приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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«В суде установлено, что в апреле 2018 года в целях легкого заработка молодой человек на нелегальной торговой площадке договорился об участии в незаконном обороте наркотиков. Забрав на своем автомобиле в лесном массиве неподалеку от Пензы крупную партию запрещенного вещества. Часть он разложил по тайникам в Альметьевске, а остаток привез в Уфу», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что злоумышленник был задержан при размещении очередной «закладки», при себе у него было около 15 граммов расфасованного вещества.

«Осмотрев сотовый телефон, сотрудники правоохранительных органов обнаружили фотографии тайников и изъяли из них наркотики. По месту жительства мужчины также было обнаружено запрещенное вещество, весы, множество пустых пакетиков и изолента для фасовки. Всего из оборота изъято около 350 граммов наркотических средств», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.