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Начальник центра хозобеспечения пензенского УМВД подозревается в халатности — СКР

13:35 | 01.04.2019 | Криминал

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», возбуждено в отношении начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Начальник центра хозобеспечения пензенского УМВД подозревается в халатности — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что материалы находятся в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области.

«По данным следствия, временно исполняющий обязанности начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» в период с конца 2017 года по ноябрь 2018-го ненадлежащим образом исполнял свои обязанности при осуществлении контроля за выполнением государственных контрактов, в результате чего было допущено хищение нефтепродуктов учреждения, переданных на хранение в две организации», — пояснила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая добавила, что, по данным следствия, в общей сложности оказалось похищено более 500 тонн нефтепродуктов стоимостью свыше 22 млн. рублей.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Содействие следователям оказывают сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области.

На сайте пензенской полиции указано, что руководителем ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» является подполковник внутренней службы Дмитрий Бабышин. Согласно данным ЕГРЮЛ, он занимает должность начальника учреждения с 7 декабря 2018 года.

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