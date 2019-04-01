Начальник центра хозобеспечения пензенского УМВД подозревается в халатности — СКР Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность», возбуждено в отношении начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что материалы находятся в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области.

«По данным следствия, временно исполняющий обязанности начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» в период с конца 2017 года по ноябрь 2018-го ненадлежащим образом исполнял свои обязанности при осуществлении контроля за выполнением государственных контрактов, в результате чего было допущено хищение нефтепродуктов учреждения, переданных на хранение в две организации», — пояснила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая добавила, что, по данным следствия, в общей сложности оказалось похищено более 500 тонн нефтепродуктов стоимостью свыше 22 млн. рублей.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Содействие следователям оказывают сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области.

На сайте пензенской полиции указано, что руководителем ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» является подполковник внутренней службы Дмитрий Бабышин. Согласно данным ЕГРЮЛ, он занимает должность начальника учреждения с 7 декабря 2018 года.