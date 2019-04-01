В пензенском УМВД начали служебную проверку в связи с хищением нефтепродуктов Криминал

Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области проводят служебную проверку по факту халатности, допущенной руководителем одного из подразделений. Об этом говорится в официальном комментарии, распространенном пресс-службой регионального ведомства после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области».

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«Предварительно установлено, что данный сотрудник допустил хищение нефтепродуктов, переданных на хранение сторонним организациям, из-за отсутствия контроля над исполнением государственного контракта. В результате этих действий подразделению причинен ущерб в особо крупном размере», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время решается вопрос об увольнении руководителя подразделения по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — подчеркивается в комментарии.

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Начальник центра хозобеспечения пензенского УМВД подозревается в халатности — СКР

1 апреля 2019 года пресс-служба регионального следственного управления СКР обнародовала информацию о том, что в отношении начальника федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

По данным следствия, в период с конца 2017 года по ноябрь 2018-го фигурант, который на тот момент являлся временно исполняющим обязанности начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», ненадлежащим образом контролировал исполнение госконтрактов, в результате чего было допущено хищение более 500 тонн нефтепродуктов учреждения стоимостью свыше 22 млн. рублей, переданных на хранение в две организации.

На сайте пензенской полиции указано, что руководителем ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» является подполковник внутренней службы Дмитрий Бабышин. Согласно данным ЕГРЮЛ, он занимает должность начальника учреждения с 7 декабря 2018 года.