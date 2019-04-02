Под Пензой зафиксирован факт мошенничества при продаже пневматического оружия Криминал

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Факт мошенничества при продаже пневматического оружия через интернет зафиксирован в Пензенском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, 41-летний местный житель нашел соответствующее объявление на одном из сайтов и договорился с неизвестным о покупке пневматической винтовки.

«Следуя условиям продавца, он перечислил на счет банковской карты 45 тыс. рублей, однако товар до сих пор не получил, а объявление оказалось удалено», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.