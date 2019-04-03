В Пензе адвокат получил реальный срок за покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено пензенскому адвокату, который признан судом виновным в покушении на мошенничество.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, мужчина был взят под стражу сразу после оглашения приговора в среду, 3 апреля.

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«Установлено, что в период с 26 декабря 2018 года по 21 января 2019 года к адвокату обратился осужденный, отбывающий наказание в колонии. Он предложил оказать ему содействие в принятии судьей решения об удовлетворении его ходатайства о замене неотбытой части наказания, назначенного приговором, более мягким видом», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что, не имея реальной возможности повлиять на решение судьи, адвокат согласился и попросил за эту «услугу» 650 тыс. рублей, которые требовалось передать ему в два этапа: 350 тыс. рублей до рассмотрения ходатайства, а оставшуюся часть — после.

Представитель суда уточнил, что 24 января мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области на территории торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» непосредственно после получения 350 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметил он.