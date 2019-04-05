Жителя Краснодарского края будут судить под Пензой за грабеж Криминал

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в совершении грабежа в Чаадаевке Городищенского района Пензенской области, передано в суд.

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«Как установлено органом следствия, в конце февраля 2018 года обвиняемый пришел в дом 77-летнего жителя Чаадаевки с предложением о продаже инструментов и увидел у пенсионера 37 тыс. рублей. Злоумышленник вырвал деньги из рук пожилого мужчины и толкнул его, отчего тот упал на пол. После этого грабитель скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Он отметила, что в ходе расследования уголовного дела личность злоумышленника была установлена благодаря камерам видеонаблюдения по номеру автомобиля, на котором он приезжал в Пензенскую область.

По ее словам, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, ущерб пенсионеру он возместил.