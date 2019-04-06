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В Пензенской области пенсионерка перевела мошеннице 500 тыс. рублей

09:51 | 06.04.2019 | Криминал

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Кузнецк, 6 апреля 2019. PenzaNews. 64-летняя жительница Кузнецка Пензенской области лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы при продаже дома через интернет.

В Пензенской области пенсионерка перевела мошеннице 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, на следующий день после размещения объявления в сети ей позвонила неизвестная, которая представилась потенциальной покупательницей и под предлогом перечисления предоплаты попросила назвать номер сберегательной книжки.

«Два дня спустя незнакомка перезвонила и сказала, что по ошибке перевела собеседнице полмиллиона рублей, которые попросила вернуть», — добавили в полиции.

В ведомстве пояснили, что доверчивая женщина закрыла принадлежащий ей вклад на сумму 550 тыс. рублей, из которых 500 тыс. рублей перевела на счет банковской карты, указанный злоумышленницей.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

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