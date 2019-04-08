Мошенник потратил деньги пензенца в интернет-магазине Криминал

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. 25 тыс. рублей оказались списаны со счета 30-летнего жителя Пензенского района Пензенской области в качестве оплаты за покупку в интернет-магазине после того, как мужчина попался на уловку мошенника.

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«На его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ. Злоумышленник сказал, что с банковской карты собеседника совершено две покупки. Якобы для предотвращения списания денег он предложил продиктовать номер карты, три цифры на ее обратной стороне и коды, которые поступят в SMS, что мужчина и сделал. После этого он обнаружил, что со счета списаны 25 тыс. рублей за покупку в интернет-магазине», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.