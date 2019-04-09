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В Пензе молодой человек попытался покинуть магазин в украденной одежде

11:13 | 09.04.2019 | Криминал

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Молодой человек задержан при попытке покинуть один из торговых центров на проспекте Строителей в Пензе, не расплатившись за одежду.

В Пензе молодой человек попытался покинуть магазин в украденной одежде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин примерил толстовку и пиджак, выставленные на продажу, и попытался выйти из торгового зала», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на выходе сработала рамка, установленная с целью предотвращения краж, после чего охранник позвонил в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники Росгвардии передали злоумышленника полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Им оказался 23-летний житель Каменки», — уточнили в управлении.

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