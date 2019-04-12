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Уроженец Грузии подозревается в незаконной организации азартных игр в Пензе

08:58 | 12.04.2019 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Проживающий в Пензе 29-летний уроженец Грузии подозревается в организации и проведении азартных игр в центральной части города.

Уроженец Грузии подозревается в незаконной организации азартных игр в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки установлено, что с 1 февраля по 13 ноября 2018 года в помещении на улице Огородной в Пензе злоумышленник незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием специального оборудования и интернета вне отведенной зоны. Игровой автомат изъят в ходе осмотра места происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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