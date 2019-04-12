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Пензенец задержан по подозрению в трех мошенничествах при аренде жилья

09:44 | 12.04.2019 | Криминал

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Житель Пензы задержан по подозрению в совершении трех эпизодов мошенничества на общую сумму более 450 тыс. рублей в отношении людей, сдававших жилье в Калужской области.

Пензенец задержан по подозрению в трех мошенничествах при аренде жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник звонил по объявлениям в интернете о сдаче в аренду помещений в Калужской области. В ходе разговора он вводил жителей в заблуждение, представляясь сотрудником правоохранительных органов. Мужчина убеждал их, что готов снять комнату или квартиру и внести предоплату. Для перевода денег он просил реквизиты банковских карт и получал доступ к личным кабинетам в банке, после чего переводил на различные счета чужие сбережения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что местонахождение подозреваемого установили калужские полицейские, после чего при содействии их пензенских коллег мужчина был задержан в областном центре.

«В настоящее время предполагаемый злоумышленник доставлен в Калужскую область. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

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