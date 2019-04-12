В Пензе лишен свободы мужчина, расплачивавшийся в магазинах фальшивыми купюрами Криминал

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина, признанный судом виновным в покушении на сбыт в Пензе фальшивых 5-тысячных купюр, приговорен к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«Установлено, что он через интернет договорился о покупке 35 поддельных купюр по цене около 2 тыс. рублей за штуку. Через систему тайников в Ставропольском крае злоумышленник забрал фальшивые банкноты и более двух месяцев хранил при себе, после чего привез в Пензу. Со 2 по 4 декабря 2018 года он сбыл несколько купюр в магазинах. Когда мужчина в очередной раз попытался расплатиться фальшивыми деньгами, продавец заметил признаки подделки и вызвал полицию», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

По его словам, покупатель скрылся с места преступления, но 10 декабря был задержан в Самаре, в ходе обыска в его жилище была обнаружена и изъята 31 поддельная купюра.

«Злоумышленник признал вину полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке. При вынесении наказания суд учел, что у мужчины остался один близкий родственник, страдающий тяжелым заболеванием. Вместе с тем, он совершил покушение на преступление, будучи ранее приговоренным к реальному лишению свободы, поэтому суд счел возможным его исправление только в условиях изоляции от общества. Приговор не вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.