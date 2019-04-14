Вступил в силу приговор двум бывшим чиновницам Сосновоборского района Криминал

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым две бывшие чиновницы Сосновоборского района Пензенской области получили условные сроки, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что в декабре 2016 года и.о. главы администрации Русско-Качимского сельсовета Галина Вершинина, используя личные доверительные отношения, путем уговоров склонила секретаря районной административной комиссии Иркям Шукшину к изготовлению протоколов об административных правонарушениях в отношении местных жителей, в которые попросила внести заведомо ложные сведения о совершении правонарушений — незаконном складировании твердых коммунальных отходов около домовладений. При этом злоумышленницы достоверно знали о том, что эти правонарушения гражданами не совершались», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что руководитель органа местного самоуправления тем самым хотела завысить показатели своей работы и избежать критики со стороны начальства, а секретарь комиссии стремилась сохранить личные доверительные отношения с и.о. главы администрации, поэтому выполнила просьбу и внесла заведомо ложные сведения в постановления комиссии о назначении гражданам наказания.

«Приговором суда первой инстанции Галина Вершинина была осуждена к трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полгода, Иркям Шукшина — к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком девять месяцев», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, Иркям Шукшина и ее защитник не согласились с приговором в части доказанности вины и правильности квалификации ее действий, в связи с чем подали апелляционные жалобы, однако они были оставлены без удовлетворения.

«Все незаконные постановления о привлечении граждан к административной ответственности были отменены по протестам прокурора района», — подчеркнула собеседница агентства.