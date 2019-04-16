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В Пензе бывший работник салона связи подозревается в краже телефонов и выручки

18:06 | 16.04.2019 | Криминал

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Бывший работник салона сотовой связи, расположенного в Железнодорожном районе Пензы, подозревается в совершении кражи несколько дорогостоящих мобильных устройств и выручки, ущерб от которой оценивается почти в 200 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе бывший работник салона связи подозревается в краже телефонов и выручки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что личность 24-летнего жителя Пензенского района была установлена благодаря изучению записей камер видеонаблюдения.

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«Он признался в содеянном», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что злоумышленник знал пароль для отключения охранной системы, а также в последний рабочий день обнаружил дополнительный комплект ключей от входной двери, который оставил себе.

«Проникнув в салон с помощью ключей, мужчина вошел в подсобное помещение, где отключил сигнализацию, введя пароль. После этого он забрал все деньги из сейфа и кассового аппарата в сумме около 100 тыс. рублей, а также четыре телефона известного производителя и другие ценные вещи. Впоследствии похищенное изъяли», — сказали в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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