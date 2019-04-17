Житель Тамалы проведет 8 лет в колонии за смерть родственника, избитого монтировкой Криминал

Тамала, 17 апреля 2019. PenzaNews. Житель Тамалы Пензенской области, признанный судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родственника, который впоследствии скончался, приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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«По данным следствия, вечером 7 января 2019 года мужчина находился дома вместе с сожительницей. К ним в гости пришел его родственник. Втроем они начали распивать алкоголь. В процессе общения женщина пожаловалась гостю, что незадолго до его прихода у нее с сожителем произошла ссора и тот ударил ее. Мужчина начал заступаться за знакомую, высказывая претензии родственнику по поводу его непристойного поведения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она пояснила, что мужчине не понравилось вмешательство в семейную жизнь: он ударил собутыльника рукой по голове и плечу, а потом схватил лежащую в коридоре металлическую монтировку и нанес еще один удар.

«Увидев кровь на голове родственника, он начал оказывать ему помощь и сделал перевязку. Примирившись, мужчины продолжили совместное распитие алкоголя. Утром 8 января хозяин жилища обнаружил, что гость не подает признаков жизни. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от травмы головы, осложнившейся развитием наружного кровотечения из раны», — добавила собеседница агентства.

Евгения Воеводина отметила, что житель Тамалы на протяжении всего периода следствия находился под стражей по решению суда.