О декабрьском убийстве узнали с приходом весны, когда тело надо было убрать с улицы Криминал

Кузнецк, 19 апреля 2019. PenzaNews. Факт убийства, совершенного в Кузнецке Пензенской области в декабре 2018 года, вскрылся лишь весной, когда установилась теплая погода и тело погибшего потребовалось убрать с улицы.

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«По данным следствия, в один из дней декабря 2018 года житель Кузнецка 1985 года рождения распивал спиртные напитки у себя дома с ранее знакомым мужчиной, который в ноябре 2018 года совершил у обвиняемого кражу линолеума. Будучи недовольным данным фактом, злоумышленник начал высказывать потерпевшему претензии, которые сопровождались ударами руками по лицу. В процессе конфликта обвиняемый выволок потерпевшего на улицу, где продолжил наносить ему удары руками по голове, от которых последний упал на снег. После этого злоумышленник осуществил несколько прыжков ногами в области груди потерпевшего, а затем нанес несколько ударов молотком по голове последнего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

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По ее словам, сначала злоумышленник спрятал тело убитого во дворе своего дома, а 13 апреля решил поместить его в погреб.

«Местные жители, заметив действия обвиняемого, обратились в полицию», — добавила собеседница агентства.

Евгения Воеводина уточнила, что в ходе судебно-медицинской экспертизы у погибшего 1980 года рождения обнаружены переломы черепа и ребер, которые могли послужить причиной смерти.

Она пояснила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», обвиняемый заключен под стражу.