В Пензе подросток получил 6 лет колонии за смерть сверстника после драки из-за девушки Криминал

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. 15-летний житель Пензы приговорен к 6 годам лишения свободы за смерть сверстника после драки из-за девушки.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 14 сентября 2018 года потерпевший вместе с приятелями находился на улице Островского в Пензе. Через некоторое время между ним и одним из его знакомых начался конфликт из-за девушки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что сначала драка возникла между потерпевшим и приятелем осужденного, который впоследствии сам присоединился к потасовке, ударив сверстника ногой и рукой по голове.

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«После драки потерпевший направился домой», — добавила собеседница агентства, уточнив, что юноша умер 15 сентября от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Несовершеннолетний 2003 года рождения был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. На протяжении всего периода следствия он находился под домашним арестом. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он не признал», — сказала Татьяна Махницкая.

Она сообщила, что, согласно приговору, до совершеннолетия подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а затем — в ИК общего режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила представитель следственного управления.