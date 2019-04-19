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Вступил в силу приговор по делу о смертельном конфликте в Кузнецке после крестин ребенка

09:43 | 19.04.2019 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Приговор, которым жителю Тольятти Дмитрию Лопыреву назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы за смерть знакомого в Кузнецке Пензенской области, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вступил в силу приговор по делу о смертельном конфликте в Кузнецке после крестин ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что ночью 11 июня 2018 года по пути следования в микроавтобусе из Кузнецкого района в Кузнецк с празднования крестин ребенка общего знакомого между пассажирами произошел конфликт. У мемориального комплекса «Холм Славы» нетрезвая компания вышла из транспортного средства. Между Лопыревым и 47-летним кузнечанином произошла ссора, в ходе которой потерпевший получил удар по лицу, потерял равновесие и упал», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчина ударился головой об асфальт, а через две недели умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

По словам Светланы Артамоновой, осужденный и его защитники в апелляционной жалобе сделали упор на отсутствии в действиях мужчины состава преступления, так как он якобы действовал в целях обороны, однако областной суд не нашел оснований для изменения приговора.

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