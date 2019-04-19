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В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?»

10:55 | 19.04.2019 | Криминал

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в пензенской исправительной колонии №8, в которой содержатся мужчины, впервые лишенные свободы за преступления, приняли участие в игре «Что? Где? Когда?»

В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, за призы боролись четыре команды, в состав которых вошли лица в возрасте от 18 до 30 лет. Им предстояло ответить на вопросы из разных областей знаний.

После игры все участники получили дипломы и сладкие подарки.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, работа по ресоциализации осужденных, в особенности молодого возраста, является приоритетным направлением.

«Важно, чтобы люди, совершившие преступления в молодости, осознали свои ошибки и встали на путь исправления», — отметил он.

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