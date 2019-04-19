В Пензе осужденные сыграли в «Что? Где? Когда?» Криминал

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в пензенской исправительной колонии №8, в которой содержатся мужчины, впервые лишенные свободы за преступления, приняли участие в игре «Что? Где? Когда?»

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Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, за призы боролись четыре команды, в состав которых вошли лица в возрасте от 18 до 30 лет. Им предстояло ответить на вопросы из разных областей знаний.

После игры все участники получили дипломы и сладкие подарки.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павла Старикова, работа по ресоциализации осужденных, в особенности молодого возраста, является приоритетным направлением.

«Важно, чтобы люди, совершившие преступления в молодости, осознали свои ошибки и встали на путь исправления», — отметил он.