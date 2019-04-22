В Пензе возбуждено дело в отношении бывшего руководителя УК «Комфорт-девелопмент» Криминал

Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе в отношении бывшего руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт-девелопмент» Андрея Грудина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Прокуратура Ленинского района Пензы в декабре 2018 года провела проверку деятельности ООО «УК «Комфорт-девелопмент», в ходе которой на предприятии выявлена задолженность по заработной плате в сумме свыше 1,1 млн. рублей. Прокурор района [Тагир Мустафин] направил мировому судье судебного участка №7 19 заявлений в интересах работников о вынесении судебных приказов на сумму 375 тыс. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что 10 декабря 2018 года прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого директор УК был оштрафован на 20 тыс. рублей.

«В его адрес прокурором также было внесено представление. В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось снизить задолженность по заработной плате до 421 тыс. рублей», — добавила Светлана Артамонова.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания «Комфорт-девелопмент» было создано в декабре 2010 года. Организация зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Космодемьянской, 5.



Единственным учредителем компании числится Андрей Грудин.

Должность директора с 6 марта 2019 года занимает Лариса Обухова.