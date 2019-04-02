В отношении руководителя племзавода «Еланский» возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», возбуждено в отношении гендиректора ОАО «Племенной завод «Еланский» по результатам личного приема граждан, который руководитель регионального следственного управления СКР Дмитрий Матушкин провел в Кондоле совместно с главным государственным инспектором в области Валерием Сиротиным и главой администрации Пензенского района Сергеем Козиным.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, материалы переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел.

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По ее словам, предварительно установлено, что задолженность по зарплате перед 30 работниками предприятия за период с октября 2018 года по март 2019-го составляет не менее 3,5 млн рублей.

«В ходе следствия будут приняты все возможные меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате», — пояснила собеседница агентства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ОАО «Племенной завод «Еланский» является Игорь Анисимов.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 21 марта 2019 года в отношении общества введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден член ассоциации «Первая СРО АУ» Василий Батраков.