В Пензе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы Криминал

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения задержан в Пензе по обвинению в убийстве своей сожительницы 1976 года рождения, а также причинении ножевого ранения общему знакомому.

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«По данным следствия, в вечернее время 21 апреля между совместно проживающими мужчиной 1978 года рождения и женщиной 1976 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности в момент, когда сожитель собирал свои вещи, чтобы уйти из дома. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары имевшимся при нем ножом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она уточнила, что женщина скончалась на месте происшествия.

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«Сразу же после убийства в квартиру вошли двое знакомых потерпевшей и злоумышленника, которых последний вытолкал в подъезд, при этом одному из них он нанес удар ножом», — пояснила собеседница агентства.

Евгения Воеводина добавила, что второй знакомый пресек действия нападавшего, а также вызвал полицию и скорую помощь.

«Мужчина 1993 года рождения, получивший ножевое ранение, был доставлен в клиническую больницу имени Г.А. Захарьина», — отметила она.

По словам представителя следственного управления, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.