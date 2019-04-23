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В Пензе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы

17:42 | 23.04.2019 | Криминал

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Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения задержан в Пензе по обвинению в убийстве своей сожительницы 1976 года рождения, а также причинении ножевого ранения общему знакомому.

В Пензе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в вечернее время 21 апреля между совместно проживающими мужчиной 1978 года рождения и женщиной 1976 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности в момент, когда сожитель собирал свои вещи, чтобы уйти из дома. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары имевшимся при нем ножом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она уточнила, что женщина скончалась на месте происшествия.

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«Сразу же после убийства в квартиру вошли двое знакомых потерпевшей и злоумышленника, которых последний вытолкал в подъезд, при этом одному из них он нанес удар ножом», — пояснила собеседница агентства.

Евгения Воеводина добавила, что второй знакомый пресек действия нападавшего, а также вызвал полицию и скорую помощь.

«Мужчина 1993 года рождения, получивший ножевое ранение, был доставлен в клиническую больницу имени Г.А. Захарьина», — отметила она.

По словам представителя следственного управления, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

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