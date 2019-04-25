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Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении ДТП в Сердобском районе

10:07 | 25.04.2019 | Криминал

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Сердобск, 25 апреля 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении смертельного ДТП в Сердобском районе Пензенской области предъявлено молодому мужчине, который на тот момент работал сотрудником полиции, а затем был уволен.

Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении ДТП в Сердобском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в вечернее время 21 апреля мужчина 1997 года рождения на 95 км автодороги «Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково» в нарушение норм и требований ПДД, допустил съезд автомобиля марки «Chevrolet Cruze» в кювет с последующим опрокидыванием. При этом в салоне автомобиля находилось семеро пассажиров, один из которых — мужчина 1994 года рождения — от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

По ее словам, мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, после предъявления обвинения судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и закрепление доказательственной базы», — пояснила Евгения Воеводина.

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