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Трое пензенцев осуждены в Брянске за кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода

15:26 | 26.04.2019 | Криминал

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Брянск, 26 апреля 2019. PenzaNews. Трое жителей Пензенской области осуждены в Брянске за кражу дизельного топлива из нефтепродуктопровода системы АО «Транснефть – Дружба».

Трое пензенцев осуждены в Брянске за кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В минувший четверг, 25 апреля, в Фокинском районном суде города был провозглашен приговор, в соответствии с которым двое жителей Пензенской области и двое мужчин из Брянска признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Суд установил, что с ноября 2017 года по март 2018-го участники организованной преступной группы, в состав которой входили фигуранты, путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод похитили более 730 тонн дизельного топлива.

Причиненный ущерб превысил 31,3 млн. рублей.

Злоумышленники проведут в колонии общего режима от 2,5 лет до 3 лет 3 месяцев, а также выплатят штрафы в доход государства в размере 50–80 тыс. рублей.

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По сообщению пресс-службы прокуратуры Брянской области, 18 апреля был вынесен приговор еще одному участнику ОПГ — 40-летнему жителю Пензенской области, который на этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы в отношении него были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время в том же суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении еще одного активного участника этой группы, который также заключил сделку со следствием.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

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