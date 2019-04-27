В Пензе закрыли подпольную нарколабораторию Криминал

Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Деятельность нелегальной нарколаборатории, оборудованной в одном из частных домов в Пензе, пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД России.

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«Установлено, что подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного сбыта наркотиков организовали интернет-магазин по продаже мефедрона. Для производства запрещенных веществ злоумышленники арендовали дом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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В ведомстве пояснили, что в ходе обыска было обнаружено оборудование для изготовления мефедрона, около 100 граммов готового наркотика, противогазы, перчатки, а также прекурсоры, из которых злоумышленники намеревались изготовить еще около 400 граммов запрещенного вещества для последующего распространения на территории Пензенской области.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению всех лиц, причастных к осуществлению противоправной деятельности», — сказали в пресс-службе.