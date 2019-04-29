В Пензе выявлена махинация при внесении изменений в ЕГРЮЛ Криминал

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело о незаконном предоставлении паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице возбуждено в Пензе в отношении 25-летнего жителя Колышлейского района.

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«В ходе прокурорской проверки установлено, что не позднее 9 июля 2018 года из корыстных побуждений мужчина предоставил знакомому данные своего паспорта для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе как учредителе и генеральном директоре организации. При этом намерения управлять этим юрлицом мужчина не имел. Затем злоумышленник получил от своего знакомого пакет документов, необходимый для внесения изменений в сведения о юридическом лице, и передал его в регистрирующий орган для внесения сведений о нем как о единственном учредителе и генеральном директоре общества», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, изменения были внесены, но затем выяснилось, что организация заявленной по документам строительной деятельности не вела, по указанному адресу в Железнодорожном районе Пензы не находилась — краткосрочный договор аренды помещения, в котором она была зарегистрирована, продлен не был.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Железнодорожного района Пензы», — пояснила собеседница агентства.