В Заречном разыскивают женщину, подозреваемую в уничтожении материалов дела в суде Криминал

Заречный, 29 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции города Заречного Пензенской области разыскивают 69-летнюю женщину, подозреваемую в уничтожении материалов дела, рассматриваемого в суде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Установлено, что в 2017 году в Зареченском городском суде рассматривалось гражданское дело по иску разыскиваемой. В ходе процесса она попросила материалы для ознакомления, вырвала из дела свое заявление об отказе от иска и мелко порвала. По данному факту службой судебных приставов было возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что злоумышленнице вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».