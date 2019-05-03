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Намеревавшийся отдохнуть в Крыму житель Пензы остался без денег и без путевки

11:02 | 03.05.2019 | Криминал

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Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. 39-летний житель Пензы, намеревавшийся отдохнуть в Крыму, стал жертвой мошенничества.

Намеревавшийся отдохнуть в Крыму житель Пензы остался без денег и без путевки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, в интернете он обнаружил сайт пансионата, расположенного в Ялте, и позвонил по контактному телефону. Неизвестная в ходе разговора рассчитала стоимость путевки в сумме 74 тыс. рублей. Следуя условиям, достигнутым во время беседы, пензенец перечислил на расчетный счет эту сумму, после чего на его электронную почту поступили документы, подтверждающие бронирование номера», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что два месяца спустя гражданин попытался дозвониться по телефону пансионата, однако тот был недоступен, а сайт не работал.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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