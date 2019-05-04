Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы УК «Комфорт-Девелопмент» Криминал

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» возбуждено в отношении бывшего директора ООО «Управляющая компания «Комфорт-Девелопмент», который также является руководителем ООО «Управляющая компания «Комфорт» и ООО «Расчетный центр «Комфорт».

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«По данным следствия, руководитель указанных организаций в период с февраля 2018 года по январь 2019-го совершил злоупотребление полномочиями, причинив существенный вред правам и законным интересам ООО «УК «Комфорт-Девелопмент» и ООО «УК «Комфорт», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она пояснила, что злоупотребление выразилось в распоряжении по своему усмотрению денежными средствами, поступающими от граждан в виде оплаты коммунальных услуг, предоставляемых данными управляющими компаниями, на расчетные счета РЦ «Комфорт», который выступал в качестве оператора этих УК по приему платежей от населения.

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«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем этих трех компаний является Андрей Грудин. Он же возглавляет ООО «Управляющая компания «Комфорт» и ООО «Расчетный центр «Комфорт».

Директором ООО «Управляющая компания «Комфорт-Девелопмент» с 6 марта 2019 года числится Лариса Обухова.

В конце апреля стало известно, что в отношении бывшего руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт-девелопмент» Андрея Грудина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».