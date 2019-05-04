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В Пензенской области женщина стала жертвой аферы, пытаясь получить 500 тыс. рублей кредита

14:44 | 04.05.2019 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. 36-летняя жительница Нижнеломовского района Пензенской области, оформившая через интернет заявку на получение кредита в размере 500 тыс. рублей, стала жертвой мошенничества.

В Пензенской области женщина стала жертвой аферы, пытаясь получить 500 тыс. рублей кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Через некоторое время на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась кредитным специалистом. Она сказала, что для получения займа требуется перечислить деньги на расчетный счет. В течение трех дней через банкомат женщина со счета своей платежной карты перевела по указанным реквизитам 101 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что после этого злоумышленница вновь вышла на связь и проинформировала об отказе этого банка предоставлять кредит, который якобы можно получить в другом учреждении, оформив для этого кредитную карту.

«Еще три дня спустя гражданке снова позвонила неизвестная и сказала, что для осуществления пропускного лимита по лицевому счету требуется перечислить деньги на расчетный счет, который она укажет. Следуя ее указаниям, женщина перевела 60 тыс. рублей», — сказали в полиции, уточнив, что в общей сложности потерпевшая лишилась 161 тыс. рублей.

По факту мошенничества проводится проверка.

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