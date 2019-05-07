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В Пензенской области инкассатор обвиняется в присвоении денег

14:05 | 07.05.2019 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», которое было выявлено в Кузнецке сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, предъявлено инкассатору.

В Пензенской области инкассатор обвиняется в присвоении денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с июня 2017 года по декабрь 2018-го сотрудник кузнецкого участка инкассации совершал хищение денежных средств из депозитарных кассет банкоматов, расположенных на территории города Кузнецка, которые находились в камере временного хранения ценностей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве добавили, что, по версии следствия, злоумышленник изготовил дубликаты ключей от помещения, куда доставлялись кассеты с денежной наличностью, извлеченные из банков и помещенные в специальные сумки, которые были опломбированы.

«Для совершения хищения он, пользуясь отсутствием других сотрудников инкассации, отключал от сети камеры видеонаблюдения, затем проникал в помещение, вскрывал сумку, извлекал из нее кассету, при помощи шомпола от табельного пистолета извлекал купюры, после чего возвращал кассету в сумку и закрывал ее», — пояснили в УМВД.

В полиции уточнили, что всего выявлено 17 фактов хищения на сумму 412 тыс. рублей.

«Сотрудниками УФСБ России по Пензенской области лицо, совершившее данное преступление, было установлено. Мужчина признался в содеянном. Ущерб, причиненный банку, возмещен в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что расследование уголовного дела пока продолжается.

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