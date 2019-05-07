В Пензе мошенник под видом начальника полиции обманул работников образования Криминал

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Новый вид мошенничества, направленный на работников образования, зафиксирован в Пензе.

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«6 мая в 11.20 на рабочий телефон директора одной из школ Пензы позвонил неизвестный. Он представился начальником городской полиции и сказал, что школа участвует в проекте по обучению детей правилам дорожного движения и для этого необходимо забрать обучающий материал в региональном управлении ГИБДД. Директор поручила работнику хозяйственного отдела проехать по указанному адресу. Работник школы перезвонил неизвестному, а тот попросил его пополнить баланс нескольких абонентских номеров мобильной связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после этого сотрудник учреждения перевел на счета семи номеров 32 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.