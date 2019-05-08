Житель Пензы подозревается в применении насилия к сотруднику Росгвардии Криминал

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии возбуждено в отношении жителя Пензы.

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«По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля сотрудники вневедомственной охраны прибыли к одному из многоквартирных домов по улице Циолковского в Пензе по сообщению о противоправном поведении мужчины 1980 года рождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, пензенец отказался проследовать с сотрудниками правоохранительных органиов в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по факту совершения им правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«Злоумышленник попытался скрыться от сотрудников вневедомственной охраны. Находясь в подъезде, на лестничной площадке, мужчина ударил рукой по лицу и нанес не менее двух ударов ногой по ноге старшего полицейского, причинив ему телесное повреждение. Противоправные действия мужчины были пресечены. В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила собеседница агентства.