В Пензенской области возбуждено дело после нападения на супругов и убийства человека Криминал

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту причинения ножевых ранений супружеской паре и убийства мужчины в Малосердобинском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, в ночное время 7 мая мужчина 1962 года рождения распивал спиртное с сожительницей и знакомыми — супружеской парой — в своем доме в селе Топлом Малосердобинского района. Через некоторое время между хозяином дома и его сожительницей произошла ссора, в которую вмешалась находившаяся в гостях женщина. Злоумышленник, взяв в руку нож, ударил им сначала гостью в область живота, причинив колото-резаное ранение, а затем ее мужа. Супруги выбежали из дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в это время мимо проезжал их односельчанин 1989 года рождения, который, увидев происходящее, решил зайти в дом и успокоить мужчину.

«В руках у хозяина жилища находился самозарядный карабин. Потерпевший попросил его отдать оружие. В ответ злоумышленник выстрелил в мужчину, причинив ему огнестрельное ранение брюшной полости, от которого пострадавший скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Представитель ведомства пояснила, что к месту преступления незамедлительно прибыли сотрудники сердобского межрайонного следственного отдела и аппарата СУ СКР, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.

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«Бойцы СОБРа блокировали вооруженного карабином мужчину, однако он отказался сдаваться сотрудникам правоохранительных органов», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, после этого прозвучал выстрел; в результате мужчина, находившийся в доме, умер вследствие самоубийства.

«Потерпевшие — мужчина 1968 года рождения и его супруга 1971 года рождения — доставлены в колышлейскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила представитель следственного управления.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.