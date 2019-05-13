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Двое петербуржцев подозреваются в серии краж игровых приставок в Пензе

08:00 | 13.05.2019 | Криминал

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Двое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 24 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, подозреваются в совершении серии краж игровых приставок на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Двое петербуржцев подозреваются в серии краж игровых приставок в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что выйти на след злоумышленников удалось после преступления в магазине по продаже цифровой техники, из которого было похищено четыре приставки общей стоимостью более 90 тыс. рублей.

«Оперативники изъяли их в ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля, который арендовал один из подозреваемых», — сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что еще пять игровых приставок было обнаружено в арендованной злоумышленниками квартире.

«Установлено, что две приставки подозреваемые похитили из магазина в центре города. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кому принадлежат остальные изъятые устройства», — уточнили в управлении, добавив, что, по имеющимся данным, было совершено еще несколько аналогичных краж на территории Пензы.

На период следствия мужчины заключены под стражу.

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