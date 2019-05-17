В Спасске вынесен приговор подростку, избившему школьника Криминал

Спасск, 17 мая 2019. PenzaNews. 17-летний житель города Спасска Пензенской области, признанный судом виновным в причинении легкого вреда здоровью юноши, приговорен к наказанию в виде 90 часов обязательных работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 8 сентября 2018 года несовершеннолетний 2001 года рождения, находясь в компании своих приятелей, с целью выяснения отношений встретился с 14-летним подростком на стадионе в Спасске и начал предъявлять ему претензии по поводу того, что он распространяет несоответствующие действительности сведения о личных отношениях их общей знакомой», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, во время разговора старший юноша начал избивать младшего.

«В общей сложности он нанес ему руками и ногами более 30 ударов по голове и туловищу. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как легкий вред здоровью, кровоподтеки и ссадины, в результате чего через несколько дней был госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова», — сказала Татьяна Махницкая.

Она добавила, что приговор суда пока не вступил в законную силу.

«17-летний подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отметила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», процесс избиения школьника был зафиксирован одним из сверстников подозреваемого с помощью мобильного телефона. Впоследствии видеозапись была распространена в интернете.